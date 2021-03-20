В Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Киеве из-за ухудшения эпидситуации ужесточили введенные ранее коронавирусные ограничения. С 20 марта и до 10 апреля в городе запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе богослужений. Заведения общественного питания будут работать исключительно навынос.

Власти не планируют закрывать продуктовые магазины, АЗС, салоны красоты и парикмахерские. Последние смогут обслуживать клиентов только по предварительной записи. Также останутся открытыми фитнес-клубы, но групповые занятия запрещены.

Школьники после каникул перейдут на дистанционный режим обучения. Коммерческим предприятиям рекомендовано перейти на «удаленку». Общественный транспорт в столице продолжит работу в обычном режиме, но с заполняемостью не более 50 процентов сидячих мест, сообщает ТАСС (rg.ru).

| 2021-03-20T21:03:36+04:00 20 марта 2021, 20:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss