«Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной. Победим», — написал он в соцсетях.

В то же время, Шольц поблагодарил Зеленского за то, что он принял его приглашение принять участие в саммите G7.

«Мы, европейцы, твердо стоим на вашей стороне», — написал он в Twitter. (Корреспондент.нет)