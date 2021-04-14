В Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля

Жесткий карантин в Киеве продлен еще на две недели из-за тяжелой ситуации с пандемией в столице. Об этом заявил в среду мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Поскольку эпидемическая ситуация существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по ЧС города приняла решение о продлении строгих ограничительных мер в нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля», — сказал он. За минувшие сутки в столице выявлены 1 457 новых случаев инфицирования, 47 человек умерли от последствий заражения. Киев является лидером по числу заболевших среди всех регионов страны. Всего с начала пандемии в городе выявлено более 180 тыс. случаев инфицирования, 112,5 тыс. пациентов выздоровели, более 4 тыс. умерли от осложнений.

Как заявил Кличко, в настоящее время все больше заражаются коронавирусом дети, при этом течение болезни у них проходит в более тяжелой форме, чем ранее. Почти 71% коек в профильных коммунальных медучреждениях города заняты пациентами с коронавирусом, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.