Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины — формулировки не предполагают наличия в документе русского народа.

«Законом определено понятие «коренной народ Украины — этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», — говорится в документе.

В документе отмечается, что коренными народами Украины, сформировавшимися на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки.