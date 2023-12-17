Соединенные Штаты и Грузия парафировали договор об экстрадиции преступников. Об этом говорится на сайте грузинской генпрокуратуры.

По данным ведомства, с грузинской стороны документ подписали глава минюста Рати Брегадзе и генпрокурор Ираклий Шотадзе, а с американской — заместитель генерального прокурора США и секретарь по международным связям Брюс Шварц.

«Это важный момент в истории Грузии. Последние 30 лет плодотворного сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами являются свидетельством нашей стойкой дружбы, и это историческое соглашение является кульминацией этого партнерства», — заявил прокурор Шотадзе.

Переговоры о заключении договора об экстрадиции шли между США и Грузией с января. По мнению грузинской прокуратуры, соглашение позволит повысить эффективность борьбы с преступностью.