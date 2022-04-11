Российская армия может прибегнуть к провокациям в Приднестровском регионе Молдовы с тем, чтобы обвинить Украину «в агрессии против соседнего государства». Об этом сообщает в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства», — сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска в Приднестровье (оккупированная россиянами территория Молдовы) проводят передислокацию, что в будущем может представлять угрозу Украине.

В Генштабе ВСУ не исключали использования территории Приднестровья для поддержки наступления на Южнобугском направлении.

Кроме того, в Приднестровье лиц, имеющих российское гражданство, агитируют участвовать в боевых действиях в Украине.

Согласно сообщению, российское командование формирует группировку для наступательных действий на Слобожанском направлении.