На Майдане Незалежности в столице включили фонтаны, ежедневно в 7:00 и в 12:00 здесь будет звучать Государственный Гимн Украины.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует пресс-служба горгосадминистрации.

По его словам, ночь на 7 марта в столице прошла спокойно. После завершения комендантского часа открылись продовольственные магазины, аптеки и зоомагазины, начал работать наземный коммунальный транспорт и метрополитен.

Транспорт работает на отдельных маршрутах в сокращенном составе. Вся информация о маршрутах будет обнародована на официальном портале Киева.

«Город обеспечен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме. Спасибо коммунальным службам за серьезную работу по ликвидации порывов сетей, налаживанию работы всей инфраструктуры. Хочу, чтобы мы все ценили их работу», – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Поворозник отметил работу волонтеров, которые уже 10 дней работают на логистических хабах и обеспечивают город продуктами, медикаментами, горючим и прочим.

Кроме того, с сегодняшнего дня заработали музыкальные фонтаны на Майдане Незалежности. Ежедневно в 7:00 и в 12:00 здесь будет исполняться гимн Украины.