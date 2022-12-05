В Атырау мальчик спас двух друзей, которые во время прогулки на реке провалились под лед, об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Видео спасения школьников появилось в социальных сетях. Выяснилось, что дети играли на тонком льду реки Урал в Казахстане, двое мальчишек решили отойти подальше от берега, в какой-то момент под ними треснул лед.

Школьники девяти и 14 лет оказались в воде, их приятель не растерялся и бросился на помощь. Мальчику удалось вытащить одного из друзей, после они вместе с другом помогли выбраться из ледяной воды второму.

Дети не пострадали и благополучно добрались дома.