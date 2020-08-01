В Казахстане сделали первую прививку от коронавируса вакциной из Австралии

В Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете (Алматы, Казахстан) сделали первую прививку от коронавируса австралийской вакциной COVAX-19. Как сообщает новостной портал «Хабар-24», ее ввели директору центра Кайсару Табынову.

Вакцина COVAX-19, по информации портала, разработана в Австралии и пока находится в первой фазе клинических испытаний.

Агентство ТАСС отмечает, что 30 июля в Казахстане сообщили об успешном прохождении доклинических испытаний вакцины, разрабатываемой казахстанскими специалистами. Клинические испытания планировалось начать в сентябре.

29 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил действие жестких карантинных ограничений на две недели после 2 августа. Они были введены в начале июля для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации. 30 июля жителей Казахстана обязали носить медицинские маски на улицах.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Казахстане зарегистрировано 90 367 случаев коронавируса. 793 человека скончались (lenta.ru)