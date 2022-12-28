В Карагандинской области Казахстана 19 вагонов грузового поезда с зерном сошли с рельсов. ЧП произошло сегодня утром на железнодорожной станции «Карабас» участка Караганда-Акадыр. Жертв и пострадавших нет.

Об этом передает # со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, произошло заклинивание колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику, сообщили в нацкомпании «Казахстан Темир Жолы» («Казахстанские железные дороги»). Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Для ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда.