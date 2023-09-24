На различных территориях Карабахского региона Азербайджана были изъяты еще несколько единиц боевой техники, военное оборудование, а также обнаруженные в гражданских постройках, используемых в качестве складов, боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На складе с большим количеством ракет, артиллерийских снарядов и мин, также были обнаружены боеприпасы различного калибра.

Отметим, что процесс изъятия оружия, боеприпасов и военной техники в регионе продолжается.