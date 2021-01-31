В Карабахе идет инвентаризация

В соответствии с указом президента Азербайджанской Республики от 29 октября 2020 года «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики», Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проводит предварительную инвентаризацию инфраструктурных объектов, земельных участков и других объектов недвижимости и информация интегрируется в электронную информационную систему.

Как сообщили АПА в министерстве, уже завершена внешняя инвентаризация 3945 объектов недвижимости и 504 инфраструктурных объектов, а также инвентаризация 54.07 км автодорог, 17.2 км линий электроснабжения, 1.86 км линий водоснабжения, 16.12 км оросительной сети, 39.13 га сельскохозяйственных земель.

Завершены работы в 75 населенных пунктах 8 районов, в других населенных пунктах работы продолжаются.