Первые случаи заражения новым подвидом штамма «омикрон» BA.2.75 выявлены в Канаде.

Как передает # со ссылкой на местный телеканал CTV, BA.2.75 очень заразен, а также устойчив к антителам, полученным после вакцинации или болезни. Так, ученые пока не выяснили, вызывает ли данная мутация более серьезное течение заболевания по сравнению с другими вариантами.

«По состоянию на 6 июля, согласно предварительному определению, в Канаде зарегистрировано пять случаев обнаружения BA.2.75», — сообщил представитель минздрава Канады.

Он отметил, что «число может измениться по мере уточнения определения этого подвида».

По данным телеканала, эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США.