В США значительно участились случаи насилия после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора Лиза Монако.

«Мы наблюдаем существенный рост угроз применения насилия и непосредственно случаев насилия в США, особенно в отношении еврейской общины, а также мусульманского и арабоамериканского сообщества. С 7 октября ФБР получило более 1,8 тыс. сообщений об угрозах и иных сведений, которые имеют отношение к нынешнему конфликту Израиля и Газы», — сказала она в эфире телекомпании ABC.

Монако добавила, что США столкнулись с очень напряженной ситуацией с точки зрения обеспечения безопасности. По ее оценке, наибольшая угроза исходит от сторонников идеи расовой или этнической дискриминации.