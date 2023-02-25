На ежегодном массовом забеге в городе Буэа на юго-западе Камеруна 19 спортсменов пострадали после серии взрывов, сообщает Reuters со ссылкой на местного врача. Благотворительный «Забег Надежды» проводится на горе Камерун с 1995 года.

«Девятнадцать спортсменов были доставлены в наш центр с травмами. Мы прооперировали троих из них. Их состояние стабильное, мы не зафиксировали ни одного смертельного исхода», — сообщил агентству директор региональной больницы Буэа Мартин Мокаке.

Взрывы произошли на одном из участков забега, в котором в этом году участвовали 529 спортсменов из Восточной, Центральной и Северной Африки и Франции.

Ответственность за террористический акт взяла на себя сепаратистская группировка — Вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии. «Нашей главной целью были элитные силы Камеруна <…>, которые обеспечивали безопасность спортсменов. Мы не позволим Камеруну продолжать свою оккупацию», — заявил Reuters представитель группировки Капо Даниэль.