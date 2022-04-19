Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

До этого появилась информация, что взрыв произошел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, также в западной части. Находившийся на месте происшествия подтвердил, что есть раненые.

После первого взрыва произошел второй, в в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.

Точная информация о числе пострадавших при взрывах в настоящий момент не приводится.