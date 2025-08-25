В результате серии авиаударов израильских ВВС по столице Йемена Сане погибло шесть человек, десятки ранены, передает йеменский телеканал «Аль-Масира».

«Число погибших — шесть человек, 86 ранены в результате израильских авиаударов по Сане», — сообщил телеканал со ссылкой на Минздрав контролирующих Сану хуситов.

По данным ближневосточных СМИ, авиаудары пришлись по объекту близ президентского дворца, объекту нефтяной компании и электростанции.

В воскресенье самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Йемена Сане.

Ранее на минувшей неделе контролирующие Сану хуситы запустили в сторону Израиля беспилотник и баллистическую ракету с кассетной боевой частью.