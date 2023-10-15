Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что возобновление водоснабжения на юге сектора Газа было согласовано между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом.

Решение возобновить подачу воды в определенной точке для жителей южного района сектора Газа было согласовано между премьер-министром Нетаньяху и президентом Байденом, оно соответствует нашей политике и позволяет ужесточить беспрецедентные меры по блокированию сектора Газа <…>, пока не будет уничтожен ХАМАС», — приводит его заявление радиостанция Kan.

Ранее телеканал Sky News — Arabia сообщал о том, что Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа. (ТАСС)

