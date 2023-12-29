Уже согласовано 70% грузино-азербайджанской границы.

Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе после слушаний в комитете с участием послов Грузии в Азербайджане и Армении.

«Что касается делимитации грузино-азербайджанской границы, то согласовано около 70% границы. Идет работа по согласованию оставшихся 30%. Но процесс делимитации таков, что соглашение о делимитации не подписывается, пока не будет согласовано 100% границы. Соответственно, у нас есть развитие, и мы понемногу продвигаемся вперед. Я не могу сказать, когда этот процесс будет завершен, хотя у нас есть позитивные ожидания, основанные на наших связях с Азербайджаном, который является нашим другом и стратегическим партнером», — сказал Николоз Самхарадзе.