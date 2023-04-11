В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что евреи и туристы-немусульмане не смогут посетить Храмовую гору в Иерусалиме до окончания священного в исламе месяца Рамазан, который должен завершиться 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы Службы общей безопасности и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамазана», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейн заявил, что действия израильской стороны против мечети Аль-Акса, находящейся в Иерусалиме, способствуют конфликту в регионе и могут повлечь серьезное усугубление ситуации.

Отметим, что на прошлой неделе сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. По данным The Jerusalem Post, силовики вошли на территорию комплекса с мечетью.

В израильских СМИ появились сообщения, что в мечети заперлись радикальные группы молодежи. Утверждалось, что они готовят провокации на утро воскресенья, когда у Стены плача должна была состояться многочисленная еврейская молитва «Благословение коэнов», традиционная для праздника Песах. Израиль призвал Иорданию оказать содействие, чтобы «удалить из мечети Аль-Акса через вакф охранников, экстремистов, планирующих бунтовать во время мусульманских молитв на Храмовой горе и благословения священников у Западной стены».

Ситуация вокруг мечети Аль-Акса обострилась в разгар священного для мусульман месяца Рамазан и накануне Песаха. Эти дни всегда считаются особенно взрывоопасными. Этот раз не стал исключением.

Храмовая гора — святое место как для мусульман, так и для иудеев. Предлогом для эскалации стали сообщения о намерении представителей одиозного еврейского движения «Возвращение на Храмовую гору» принести жертву на Храмовой горе в канун Песаха. Активисты движения были задержаны израильской полицией. Кроме того, их планы осудили многие раввины. Однако слух о намерениях «осквернить мусульманскую святыню» уже был запущен. В ночь на прошлую среду группа палестинской молодежи закрылась в мечети под предлогом ее защиты. Израильская полиция потребовала покинуть территорию, обвинив их в подстрекательстве к беспорядкам. В итоге все закончилось штурмом мечети. Кадры того, как полицейские применяют дубинки против людей в мечети, потрясли мусульманский мир и стали удобным поводом для радикальных групп, чтобы активизировать атаки по Израилю.