В воскресенье в Израиле вступили в силу новые ограничения, связанные с коронавирусом. Таким образом правительство пытается замедлить распространение дельта-штамма, сообщает Ynet News. Теперь в Израиле вновь стало обязательным ношение масок при скоплении людей на открытых пространствах.

Меры предусматривают ограничение доступа в закрытые помещения для людей, которые не могут предъявить доказательство вакцинации, перенесенного COVID-19 или недавнего отрицательного теста на коронавирус. Ношение масок потребуется на открытом воздухе, в местах, где собирается более 100 человек. На рабочих местах количество персонала ограничивается до не более чем 50%. Соблюдение правил будет контролировать полиция.

По данным Минздрава Израиля, с полуночи пятницы было подтверждено 3849 новых случаев заболевания. (kommersant.ru)