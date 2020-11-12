В Израиле почтена память наших шехидов и жертв террора

В Израиле была почтена светлая память наших шехидов, отдавших жизнь за обеспечение территориальной целостности Азербайджана, а также граждан, погибших во время гянджинского и бардинского террора, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

На церемонии почтения памяти, организованной под руководством раввина Шмуэля Симантова в синагоге горских евреев в Тель-Авиве, были прочитаны молитвы за упокой души наших шехидов. Собравшись в синагоге, наши еврейские соотечественники молились за скорейшее возвращение наших солдат домой живыми и здоровыми и обеспечение территориальной целостности Азербайджана.

| 2020-11-12T20:26:05+04:00 12 ноября 2020, 20:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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