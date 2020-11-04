В Измире завершились поисково-спасательные работы после землетрясения

В провинции Измир на западе Турции на шестой день после землетрясения завершились поисково-спасательные работы. Об этом сообщает газета Sabah.

По данным издания, поиски прекратились на местах 17 разрушенных домов.

Ожидается, что в ближайшее время техника приступит к разбору обломков.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире полностью разрушены и получили серьезные повреждения 41 здание, 1 041 здание повреждено частично. Погибли 114 человек. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. На Самосе два человека погибли и 20 пострадали. Там на полгода объявлен режим ЧП.