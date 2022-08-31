31 августа состоится открытие 79-го международного Венецианского кинофестиваля, сообщает ТАСС.

Торжественное открытие пройдет на сцене Дворца кино в Италии. Тогда на сцену выйдет легендарная французская актриса Катрин Денев. Артиста удостоится премии «Золотой лев Святого Марка» за вклад в мировое кино и карьерные достижения. Тогда же пройдет показ картины американского режиссера Ноа Баумбаха «Белый шум».

Во главе международного жюри лауреатка премии «Оскар» Джулианна Мур. В конкурсных работах также участвуют звезды Голливуда — Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Пенелопа Крус. Актрисы будут претендовать на Кубок Вольпи.

На смотр также придут лауреаты Венецианского кинофестиваля — Даррен Аронофски и Алехандро Гонсалес Иньярриту. Французский режиссер и драматург Флориан Зеллер представит новую картину «Сын» с Энтони Хопкинсом в главной роли.

Вне конкурса примут участие 19 кинематографистов. Среди них такие признанные режиссеры, как Пол Шредер, Ким Ки Дука, Оливер Стоун, Сергей Лозница, Джанфранко Рози.