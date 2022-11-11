Итальянские власти в четверг вечером одобрили новый пакет мер на сумму около €9 млрд для смягчения последствий роста цен на энергоносители. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства республики.

Принятый правительством декрет предусматривает, среди прочего, определенные льготы для компаний на покупку газа и электроэнергии.

В дополнение к финансовой помощи правительство также приняло решение «с целью увеличения национального производства природного газа» разрешить новые концессии на добычу газа в море и увеличить объемы уже добываемого газа.