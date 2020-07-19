В Италии начинается суд над капитаном, возвратившим спасенных беженцев в Ливию

В Италии перед судом впервые предстанет капитан судна Asso Ventotto, спасшего беженцев в Средиземном море и возвратившего их в охваченную гражданской войной Ливию. Он, а также представитель компании Augusta Offshore, владеющей судном, обвиняются в нарушении международного права, согласно которому гавани этой североафриканской страны не являются безопасными, сообщает информагентство AFP в воскресенье, 19 июля, со ссылкой на материалы прокуратуры Неаполя.

Инцидент произошел в июле 2018 года в международных водах у побережья Ливии. Экипаж торгового судна, шедшего под итальянским флагом, спас более сотни беженцев, включая несовершеннолетних и нескольких беременных женщин. Их доставили в Триполи и передали ливийской береговой охране. При этом экипаж судна не сообщил о случившемся итальянскому центру по координации спасательных операций.

Спасательные мероприятия были скоординированы с ливийскими властями, утверждают в Augusta Offshore. Однако следователи не нашли этому подтверждений. Они приобщили к делу записи радиосвязи в качестве доказательств. Дата начала процесса пока не определена. (DW)