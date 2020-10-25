В Италии на месяц закрывают театры, кино и спортзалы

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о введении дополнительных ограничений для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Как сообщает в воскресенье агентство ANSA, с 26 октября до 24 ноября в стране закрываются спортзалы, общественные бассейны, игровые залы, кинотеатры и театры, спа и термальные центры.

Кроме того, прекращается работа всех точек общепита — баров, ресторанов, кафе — после 18:00. По данным агентства, правительство изыскивает сумму до €2 млрд, которые планируется выплатить представителям этой категории бизнеса в качестве компенсации.

Число клиентов за столиками сокращается с шести до четырех человек, за исключением тех случаев, когда посетители — члены одной семьи, проживающие вместе. После 18:00 рестораны могут предоставлять блюда только навынос. Это ограничение не касается придорожных точек общепита.

Распоряжение премьера также рекомендует сократить до необходимого минимума любые передвижения граждан.