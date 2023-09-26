Впервые в Баку с 21 по 26 ноября в рамках Года Гейдара Алиева, при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Министерства культуры Азербайджана, пройдёт XVII ежегодный кросскультурный фестиваль «Петербургские театральные сезоны», сообщает #.

Фестиваль призван налаживать и развивать культурные связи между Петербургом и другими городами и арт-центрами по всему миру.

В рамках фестиваля показываются интереснейшие спектакли петербургских театров, а публика знакомится с их создателями.

Фестиваль проводится с 2007 года. За 17 лет спектакли «Петербургских театральных сезонов» показали в Праге, Берлине, Тель-Авиве, Марселе, Милане, Афинах и многих других городах. В разные годы в фестивале принимали участие Александринский театр, Театр им. Ленсовета, «Приют комедианта», Большой театр кукол, БДТ им. Г.А. Товстоногова и многие другие.

И вот фестиваль добрался до столицы Азербайджана. Театралов ждет настоящий праздник.

Фестиваль состоится на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

В рамках фестиваля с 21 по 26 ноября бакинцам будет представлена выставка «Герои театра КУКФО».

21 ноября в 19:30 будет представлен спектакль «Женитьба Бальзаминова» в постановке режиссера А.Исакова и Театра «Приют комедианта».

Еще одну постановку от этого же театра покажут 22 ноября — это спектакль «Женитьба Бальзаминова».

23 ноября состоится показ постановки Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской «Ночь Гельвера» лауреата государственной премии России, режиссера Александра Баргмана.

25 ноября бакинцы оценят постановку пектакль «Волки и овцы» Анджея Бубень и Театра-фестиваля «Балтийский дом».

26 ноября Театр «Кукольный формат» представит в Баку два сеанса детского спектакля «Аленький цветочек» в постановке А. Викторова.

Завершится фестиваль повторным спектаклем «Волки и овцы» Анджея Бубень.