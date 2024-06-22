США закрывают российский визовый центр и лишают российских дипломатов налоговых привилегий. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов уточнил, что закроются оба отделения визового центра – в Вашингтоне и Нью-Йорке. «Теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», – добавил он. Помимо этого, у российских дипломатов отберут «карточки освобождения от налога», что Антонов назвал «мелким, пакостным выпадом» со стороны США.

По словам российского посла, американская администрация своё решение никак не объяснила.

С 2021 года российские власти считают США «недружественной страной». Несколько дней назад, 18 июня, замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что внешнеполитические контакты между Россией и США сведены сейчас «к абсолютному минимуму». Резкая деградация контактов на уровне министерств произошла после российского вторжения в Украину. (svoboda.org)