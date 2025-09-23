Сбор будет взиматься с получателей неиммиграционных виз, то есть с лиц, временно прибывающих на территорию США для учебы, путешествий и работы. Целью сбора названа компенсация расходов правительства США на борьбу с нелегальной миграцией и модернизацию визовых систем страны за счет нарушителей миграционного законодательства, передает gazeta.ru.

Сбор, минимальный размер которого составляет $250, добавится к фиксированной стандартной консульской пошлине в $185. При этом в дальнейшем размер нового сбора может быть увеличен.

После возвращения из поездки по США иностранцы, которые не нарушали визовый режим, могут получить уплаченный сбор обратно.