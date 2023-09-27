США отменили визовый режим для граждан Израиля.

Об этом написало израильское интернет-издание «The Times of Israel».

По его данным, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства внутренней безопасности Израиля Александро Майоркас с официальным заявлением выступили.

Было заявлено, что Израиль включен в список стран, гражданам которых не требуется виза для въезда в США, поскольку он выполнил все необходимые условия.

Отметим, что Израиль является 41-й страной в этом списке, в который входят Германия, Франция, Великобритания, Сингапур, Австралия, Австрия, Дания, Финляндия, Греция, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Норвегия, Швейцария и другие государства.