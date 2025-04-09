С 30 июня все, кто отправляется в Россию, должны уведомить соответствующие российские органы власти за 72 часа. Такие изменения предусматривает миграционное законодательство России, согласно которым устанавливаются новые правила въезда граждан стран с безвизовым режимом.

Соответственно, с упомянутого числа все граждане безвизовых стран, в том числе государств-членов ЕАЭС, планирующие въезд в Россию, будут обязаны предварительно уведомлять об этом. После подачи заявления через приложение и до въезда в Российскую Федерацию соответствующие российские органы проверят данные гражданина. Если гражданину будет разрешен въезд, он получит соответствующий код, который он должен будет предъявить пограничнику. Без этого кода иностранец не будет допущен в Россию.

Обновленные правила соседствуют с широким перечнем прочих мер, ограничивающих пребывание мигрантов. Среди них тестирование детей приезжих на знание русского языка для обучения в российских школах. Поправки к закону «Об образовании» запрещают прием в российские школы с 1 апреля детей иностранцев, не подтвердивших знание русского. Интересно, как это отразится на положении иностранцев в РФ и чем коды для въезда в страну отличаются от условий получения виз?

Об этом редакция # поговорила с депутатом Милли Меджлиса, членом Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО Азером Аллахверановым:

— В последнее время мы часто слышим, что российское миграционное законодательство совершенствуется и отчасти ужесточается. Меняются правила пребывания на территории страны, происходит множество сопутствующих процессов. На самом деле РФ нацелена на жесткую борьбу особенно с незаконной миграцией. Потому сейчас последовательно применяется разнообразный инструментарий, нацеленный на регулирование миграционных потоков, а также предотвращение нелегального пребывания и случаев незаконной миграции.

Давайте вспомним, что российские власти сократили сроки безвизового пребывания на территории страны иностранцев. Среди прочего, полиция получила определенные полномочия по выдворению мигрантов, не дожидаясь судебного решения. Одновременно жестко наказываются лица, принимающие непосредственное участие в организации незаконной миграции. Прибавьте к этому изменения в порядке покупки сим-карт для иностранцев — с 1 января им нужно лично прийти в салон связи для оформления договора, иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», а также зарегистрировать свои биометрические данные.

Среди прочего повышен фиксированный авансовый платеж по трудовому патенту, который должен внести иностранный гражданин, чтобы легально работать в России. На этих примерах можно проследить ужесточение миграционной политики и то, как российские власти пытаются отрегулировать потоки мигрантов, вывести борьбу с незаконной миграцией на более эффективный уровень.

— Что касается экзаменов для иностранцев и того, что детей мигрантов без знания русского языка не будут принимать в школу?

— Перед зачислением ребенка в образовательное учреждение будет проверяться законность его нахождения в России, а также уровень владения языком. Вопрос языка давно и активно обсуждается и неоднозначно воспринимается, имеются противники и сторонники новых правил. Сейчас это правило стало главным условием зачисления в образовательные учреждения еще и потому, что в российском обществе достаточно негативно высказываются о получении образования детьми из семей приезжих. Противники этого ссылаются на компактное проживание мигрантов в отдельных районах страны, что сказывается на этническом составе школ.

В ряде российских школ, действительно, имеются классы, полностью укомплектованные детьми мигрантов, не говорящих на русском языке. Естественно, такое сказывается на успеваемости и показателях учебных заведений. Вследствие этого и ужесточающийся миграционной политики власти запретили принимать в школы иностранцев без знания русского.

— Можно ли сказать, что Москва практически вводит визовый режим в рамках антимигрантской кампании?

— Речь идет о применении механизма, который, можно сказать, несильно отличается от визового режима. Ведь что такое безвизовый режим с юридической точки зрения? Это когда человек беспрепятственно, без всяких административных проволочек и каких-то административных процедур въезжает на территорию другой страны.

В данном случае получается, что для въезда в Россию иностранец уведомляет об этом за 72 часа, получает код и только после этого может пересечь границу. Иными словами, мы наблюдаем частичное применение визового режима, поскольку отсутствие кода означает запрет на въезд в РФ. Где-то сторонники такого подхода, конечно же, могут ссылаться на необходимость более жесткого регулирования. Поскольку имеется определенная часть мигрантов, которым запрещен или же по каким-то причинам ограничен въезд на территории РФ. Как правило, такое происходит, если нарушены административные правила, имеются взыскания и правонарушения в сфере миграционных правил и т.д.

Таким образом сторонники барьера могут обосновать свою позицию. Однако следует понимать, что применяется частичная мера, которая может повлечь за собой определенные административные процедуры. И если она докажет свою эффективность, новыми правилами могут быть охвачены и граждане стран, не входящих в ЕАЭС. Так или иначе сейчас мы наблюдаем ужесточение российского миграционного законодательства и в рамках этого применяются подходы, ограничивающие въезд в страну иностранцев.