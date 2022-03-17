Испанские власти задержали мега-яхту под названием Crescent, пришвартованную в порту Таррагона в Каталонии, которая, как считается, принадлежит главе компании «Роснефть» Игорю Сечину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники полиции.

По данным сайта мониторинга Marine Traffic, 135-метровая яхта, которую специалисты называют одной из самых больших в мире, ходит под флагом Каймановых островов и прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года.

Отмечается, что её стоимость составляет 600 миллионов долларов.

В МИД страны подтвердили информацию о задержании яхты, однако там не уточняется кому именно она принадлежит.

Ранее другую яхту Сечина конфисковали во Франции.