Министерство здравоохранения Испании в четверг подтвердило первые в стране две смерти детей от острого гепатита неизвестного происхождения – оба умерли после операции по пересадке печени.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Publiko.

По данным испанского Минздрава, из 46 случаев детского гепатита, обнаруженных в стране, три требовали трансплантации печени. В результате скончались 15-месячный младенец и шестилетний мальчик.

Учитывая серьезность ситуации, Центр координации медицинских уведомлений и чрезвычайных ситуаций начал расследование обоих случаев.

В то же время, там добавляют, что необычного роста заболеваемости гепатитом среди детей не наблюдают – он соответствует показателям предыдущих лет.

На 28 июля было зафиксировано 507 случаев острого гепатита среди детей в 21 стране Европы, из них 273 – в Великобритании. В США случаев болезни – не менее 180.

Врачи до сих пор не могут установить причины гепатита у детей. Одной из наиболее вероятных причин называют болезнь желудка, которая, как известно, не вызывает проблем с печенью у здоровых детей.