В воскресенье в Испании проходят парламентские выборы. Аналитики полагают, что после них испанский парламент могут пополнить политики правого толка — после четырёх лет работы преимущественно левого правительства.

Нынешнему правительству, возглавляемому премьер-министром Педро Санчесом из Социалистической рабочей партии (PSOE), предстоит встретиться с основным конкурентом — правоцентристской Народной партией (РР). На выборах в местные органы власти, прошедших в мае, PSOE уже потерпела поражение. Впрочем, эксперты считают, что ни одна из этих партий не наберёт парламентского большинства в 176 мест, и им придётся вступать в коалиции с более радикальными силами — левой партией Sumar и ультраправой Vox.

В Испании 37 миллионов избирателей. Им предстоит выбрать 350 депутатов Кортесов — нижней палаты парламента, — и 208 депутатов его верхней палаты, Сената. Выборы в этом году проходят досрочно. Они были запланированы на декабрь, но после провала своей партии на муниципальных выборах в мае премьер-министр Санчес распустил парламент и назначил новые выборы на лето. (svoboda.org)