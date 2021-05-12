В Испании начали налоговую проверку в отношении Хуана Карлоса I

Государственная налоговая служба Испании начала налоговую проверку в отношении экс-главы государства Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году. Об этом сообщил в среду телеканал La Sexta.

По его информации, проверка связана с погашением налоговых задолженностей, которые были осуществлены почетным королем Испании на добровольной основе. Отмечается, что налоговая служба проводит инспекцию в координации с прокуратурой Верховного суда страны. Цель проверки состоит в том, чтобы удостовериться, что урегулирование налоговой ситуации Хуана Карлоса I было осуществлено корректно.

В декабре прошлого года почетный король заплатил в Испании по налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 годы более €678 тыс. Задолженность, как предполагается, была связана с расследованием прокуратурой возможного использования почетным королем карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся. Деньги якобы были предоставлены мексиканским предпринимателем.