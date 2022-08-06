Полиция Ирландии в четверг конфисковала партию кокаина стоимостью 8,4 миллиона евро, а также легкомоторный самолет Cessna, на котором наркотики перевозили двое злоумышленников в возрасте 54 и 40 лет.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Отмечается, что правоохранители в четверг вечером остановили два подозрительных автомобиля в графстве Вестмит. Во время последующих обысков у водителей было обнаружено около 120 килограммов кокаина, а дальнейшее расследование привело к легкомоторному самолету, которым наркотики, вероятно, ввозились.

Двое мужчин были задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. Ирландские правоохранители предполагают, что кокаин должен быть ввезен в Северную Ирландию.

Как рассказал BBC детектив полиции Ирландии Шеймус Боланд, такие случаи не единичны: в феврале в графстве Уотерфорд тоже был конфискован легкомоторный самолет в рамках расследования наркотрафика.

«Это произошло после конфискации крупных наркотиков в Великобритании, когда самолет пролетел и приземлился здесь, в Ирландии. Это не новая вещь для организованной преступности — это то, что происходит в остальной Европе», — добавил Боланд.

Он добавил, что они изучают возможные маршруты полета конфискованного самолета и поддерживают связь с коллегами в континентальной Европе, в частности, во Франции.