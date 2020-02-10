В Иране заявили, что ЕС должен спасти ядерную сделку, несмотря на давление США

Европейскому союзу необходимо спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил в понедельник вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи на Международной конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности.

«Пришло время Европе сыграть свою роль в качестве основного игрока СВПД, чтобы спасти ядерную сделку, выполняя обязательства без учета давления со стороны США», — сказал Салехи, выступая в Вене.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в нынешнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств.(ТАСС)