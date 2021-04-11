В Иране заявили, что авария на ядерном объекте в Натанзе произошла из-за теракта

Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

«Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма», — цитирует его агентство Fars. Политик добавил, что «Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных» в случившемся.

| 2021-04-11T18:59:20+04:00 11 апреля 2021, 19:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss