В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron, заявил в воскресенье заведующий Центром лечения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Ирана Мохаммад Мехди Гуйя.

«Сегодня утром был выявлен первый случай «омикрона» в Иране у нашего соотечественника, мужчины, из Тегерана, который только что вернулся из соседней страны», — приводит телеканал IRIB слова Гуйя.

Позже глава центра по связям с общественностью Минздрава Исламской республики также отметил, что в ходе экстренного заседания в воскресенье, помимо подтверждения первого случая заражения «омикроном» в стране, участники заседания также обсудили разработку новых санитарно-эпидемиологических мер.