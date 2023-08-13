«После новой волны бури в районе Систан и Белуджистан в пяти городах Заболь, Заак, Хамон, Хирманд и Нимруз 733 человека этого региона обратились в больницы и медицинские центры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших были диагностированы проблемы с дыханием, сердцем и глазами. Агентство добавляет, что из 733 пострадавших 58 человек в настоящее время госпитализированы, остальные вернулись домой после оказания медицинской помощи.