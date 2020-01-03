В Иране назначили нового главу спецподразделения «Кудс»

Верховный лидер Ирана и главнокомандующий вооруженными силами страны Али Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани командующим спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции».
«Передаю командование силами «Кудс» бригадному генералу Эсмаилу Каани, который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны (ирано-иракской войны)…», — говорится в распространенном указе.
Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в Багдаде. В результате был убит глава спецподразделения «Кудс» КСИР генерал Касим Сулеймани.(РИА Новости)