В Иране допустили «серьезные изменения» в отношениях с МАГАТЭ

Тегеран может серьезно изменить свои отношения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если европейские страны будут неверно, с точки зрения Тегерана, использовать Механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как передало иранское агентство Tasnim, заявил в воскресенье председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

«Если три европейские страны [Великобритания, Франция, ФРГ] будут принимать несправедливые меры при использовании Механизма урегулирования споров в ядерном соглашении, Иран примет серьезное решение по отношению к сотрудничеству с МАГАТЭ», — отметил спикер иранского парламента.

Во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. (ТАСС)

| 2020-01-19T12:58:03+00:00 19 января 2020, 14:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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