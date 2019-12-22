В Ираке продолжаются массовые протесты

На юге Ирака в воскресенье, 22 декабря, тысячи демонстрантов заблокировали дороги и общественные здания, требуя смены власти. Протестующие считают нынешний режим коррумпированным и неэффективным, указывает AFP. В воскресенье истекает срок для назначения нового премьер-министра вместо Аделя Абделя Махди, который ушел в отставку в ноябре, но продолжает исполнять обязанности главы правительства. Дату утверждения нового премьера уже дважды переносил президент Бархам Салех.

Эксперты полагают, что Иран, оказывающий влияние на иракскую политику, настаивает на назначении Кусея ас-Сухайля, который занимал пост министра образования. Однако протестующие категорически отвергают его кандидатуру, как и любого другого представителя политического истеблишмента, возникшего в стране после свержения Саддама Хусейна в 2003 году. (DW)