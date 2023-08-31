Уголовный суд в Багдаде приговорил к пожизненному заключению четырех иракцев и одного иранца за убийство гражданина США в Ираке в 2022 году. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Согласно его данным, в ноябре 2022 года в центре Багдада автомобиль американского гражданина, сотрудника гуманитарной организации обстреляла группа неизвестных. Ответственность за нападение взяла на себя одна из вооруженных иракских группировок, заявив, что оно было совершено в отместку за убийство командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.