В Иордании шесть пациентов с COVID-19 погибли из-за отключения кислорода в больнице

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Послание министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, отправленное главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, не содержат плана действий по ядерной сделке. Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«В письме высказывается озабоченность Ирана, но не представлен никакой план [действий]», — цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, «в письме говорится, что если США хотят исправить свои ошибки по нарушению ядерной сделки и введению жестких санкций, то первым шагом они как нарушители должны вернуться к полному исполнению [условий соглашения]».

Ранее в субботу агентство ISNA сообщало, что Зариф отправил Боррелю письмо с критикой действий европейских стран и США по ядерной сделке. При этом 5 марта Зариф пообещал в скором времени представить через дипломатические каналы план действий по ядерной сделке.(ТАСС)