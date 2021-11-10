Весьма интересное сообщение распространило ереванское агентство Aysor.am. Выясняется, что министр обороны Армении Аршак Карапетян по приглашению «министра обороны Республики Арцах» Камо Варданяна 6 ноября посетил с рабочим визитом Нагорный Карабах.

Как сообщает Минобороны Армении, Карапетян посетил боевые позиции, встретился с осуществляющими боевое дежурство военнослужащими, ознакомился с работами по укреплению позиций.

На встрече с военнослужащими Карапетян заявил, что важнейшим залогом мира является сильная армия, способная выполнять поставленные боевые задачи.

Глава Минобороны Армении в «Степанакерте» принял участие в рабочем совещании руководства «Армии обороны Карабаха», обсудил ряд вопросов, связанных с безопасностью.

То есть, глава военного ведомства соседнего государства, спокойно нарушив границу Азербайджана, на глазах у российских миротворцев проехал в Карабах, встречался там с незаконными вооруженными формированиями и так же спокойно уехал в Армению. Можно ли спокойно воспринимать подобное? В конце концов, это не какой-нибудь министр труда или строительства Армении, приехавший с деньгами и материалами для восстановления каких-нибудь разрушенных в ходе войны зданий. Это еще понять можно, хотя такие визиты тоже следует согласовывать с Баку. А тут глава оборонного ведомства страны, с которой Азербайджан по сути все еще находится в состоянии войны (ведь мирный договор еще не подписан), в наглую прибывает на нашу территорию, участвует в каком-то незаконном совещании с самозваным сепаратистским «министром», раздает какие-то ценные советы по поводу усиления боеспособности незаконных формирований. А Баку молчит. Почему? Ведь происходит это прямо накануне анонсированной встречи между лидерами трех государств, и что немаловажно, накануне годовщины дня окончания Второй Карабахской войны. То есть, Ереван делает наглый ход прямо накануне этих важных, знаковых событий, причем вряд ли без одобрения из Москвы. Разве правильно для Баку молчать в такой ситуации?

Правда, день спустя Министерство обороны АР распространило заявление «в связи с информацией в СМИ Армении о незаконном визите министра обороны Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы». Из этого заявления становится ясно, что наше военное ведомство узнало о поездке Карапетяна не самостоятельно, а из армянских СМИ, как и мы, журналисты. А как же постоянный визуальный контроль над Лачинским коридором, о котором ранее заявляло руководство Азербайджана?

Далее в заявлении сказано, что визит министра обороны Армении без разрешения на территорию Азербайджана, проведение встреч с незаконными армянскими формированиями и высказывание мнения об их боеготовности является военно-политической провокацией:

«Этот провокационный визит министра обороны Армении был преднамеренно осуществлен накануне годовщины Трехстороннего заявления, подписанного президентами АР, РФ и премьер-министром РА 10 ноября 2020 года.

Этим военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая положения Трехстороннего заявления, стремится дестабилизировать обстановку в регионе и бросить тень на деятельность российских миротворцев.

Армянское военное руководство вместо того, чтобы сделать выводы из тотального поражения в 44-дневной Второй Карабахской войне, приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укреплять мир и безопасность, предпринимает попытки дешевых военных авантюр с целью внутреннего потребления.

Этот визит министра обороны Армении в очередной раз демонстрирует, что Армения продолжает оказывать прямую поддержку незаконным армянским вооруженным формированиям на территории АР, агрессивному сепаратизму и террористическим актам. В то же время на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, продолжает оставаться присутствие элементов вооруженных сил Армении.

Хотим напомнить министру обороны Армении о судьбе его бывших коллег и других армянских генералов, выступивших с утопическими заявлениями о «непроходимой линии Оганяна», «новые войны — новые территории».

Предупреждаем военно-политическое руководство Армении, что в случае повторения подобных незаконных визитов на азербайджанские территории, руководствуясь законами Азербайджанской Республики, будут приняты необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма и террористических провокаций».

И вот тут необходимо напомнить, что предупреждений таких было уже не один и не два за последний год, а армянские министры как ездили, так и ездят в Карабах. Что же должно произойти такого, чтобы Баку перешел от предупреждений к реальным действиям?

Эту ситуацию по просьбе # прокомментировал политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея) Ровшан Ибрагимов:

— Следует отметить, что визит министра обороны Армении на территорию Азербайджана факт весьма вопиющий. Уже не то время, которое было до сих пор, и должен отметить, что после 44-дневной войны ситуация коренным образом изменилась. Если поведение армянской стороны остается прежним, то о каких вообще переговорах может идти речь? В принципе, насколько я знаю, реакция Минобороны и МИД АР была, однако я думаю, что нужно решительно пресекать в будущем подобные посещения азербайджанских территорий со стороны кого бы то ни было из правительства Армении.

Почему азербайджанская сторона не отреагировала должным образом на сей раз? Я думаю, и все знают, что обычно в вопросах, касающихся карабахской тематики, Баку старается действовать не на эмоциях, а проводить прагматичную политику. Я знаю, что даже если мы сейчас не наблюдаем каких-либо явных шагов по предотвращению в дальнейшем такого рода действий, то я вполне уверен, что они будут предприняты и на политическом уровне, и, если нужно, на силовом уровне. В принципе, Азербайджан уже доказал это однажды, и это всегда может быть повторено. И в данном случае в интересах именно Армении и проживающих в Карабахе армян не подстрекать азербайджанскую сторону к использованию альтернативных мер, включая силовые. А так, в целом, я считаю, что реакция на эти действия будет дана адекватная.

Стоит подчеркнуть, что это именно в интересах Армении, чтобы дальнейшего негативного развития событий не было. На данный момент на повестке дня открытие коммуникаций, и я должен отметить, что армянская сторона более заинтересована в реализации этого. Поскольку для Азербайджана это не представляет жизненной необходимости.

К тому же Армения должна понять, что она не может избирательно реализовывать какие-то пункты Трехстороннего заявления. Либо всё, либо ничего.