В Instagram появилась новая функция

Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms.

«Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам «удвоить» ваш прямой эфир», — говорится на сайте Instagram.