В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Индийские медики выявили за минувшие сутки более 97,8 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 5,11 миллиона человек с этим заболеванием.
Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1,13 миллиона тестов медики выявили более 82,7 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 4 миллиона человек.