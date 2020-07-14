В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 28,4 тысячи и составляет 906 752, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 311 565 человек, выздоровели 571 459 человек (17 989 за сутки), умерли 23 727 (553 за сутки).

В понедельник сообщалось о 878 254 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,7 тысячи), днем ранее — о 849 553 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,6 тысячи).